Защитник клуба Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров присоединится к сборной России 11 мая, сообщил главный тренер национальной команды Илья Воробьёв.
«Задоров присоединится к команде 11 мая», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.
В регулярном чемпионате НХЛ Задоров набрал 14 (7+7) очков при показателе полезности «+19». В плей-офф он не отметился результативными действиями, заработав в 12 матчах «-5».
Сборная России 9 мая тренировалась в следующих сочетаниях:
Вратари: Василевский, Георгиев, Сорокин;
«Белые»: Сергачёв – Нестеров, Григоренко – Малкин – Дадонов,
«Синие»: Орлов – Зайцев, Овечкин – Кузнецов – Капризов;
«Красные»: Хафизуллин – Зуб, Гусев – Анисимов – Кучеров, Барабанов;
«Желтые»: Блажиевский, Ковальчук – Андронов – Плотников, Телегин.
Никита Задоров присоединится к сборной России 11 мая