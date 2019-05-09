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Никита Задоров присоединится к сборной России 11 мая

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Никита Задоров присоединится к сборной России 11 мая
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Защитник клуба Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров присоединится к сборной России 11 мая, сообщил главный тренер национальной команды Илья Воробьёв.

«Задоров присоединится к команде 11 мая», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.

В регулярном чемпионате НХЛ Задоров набрал 14 (7+7) очков при показателе полезности «+19». В плей-офф он не отметился результативными действиями, заработав в 12 матчах «-5».

Сборная России 9 мая тренировалась в следующих сочетаниях:

Вратари: Василевский, Георгиев, Сорокин;
«Белые»: Сергачёв – Нестеров, Григоренко – Малкин – Дадонов,
«Синие»: Орлов – Зайцев, Овечкин – Кузнецов – Капризов;
«Красные»: Хафизуллин – Зуб, Гусев – Анисимов – Кучеров, Барабанов;
«Желтые»: Блажиевский, Ковальчук – Андронов – Плотников, Телегин.

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