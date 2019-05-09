Защитник клуба Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров присоединится к сборной России 11 мая, сообщил главный тренер национальной команды Илья Воробьёв.



«Задоров присоединится к команде 11 мая», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.



В регулярном чемпионате НХЛ Задоров набрал 14 (7+7) очков при показателе полезности «+19». В плей-офф он не отметился результативными действиями, заработав в 12 матчах «-5».



Сборная России 9 мая тренировалась в следующих сочетаниях:



Вратари: Василевский, Георгиев, Сорокин;

«Белые»: Сергачёв – Нестеров, Григоренко – Малкин – Дадонов,

«Синие»: Орлов – Зайцев, Овечкин – Кузнецов – Капризов;

«Красные»: Хафизуллин – Зуб, Гусев – Анисимов – Кучеров, Барабанов;

«Желтые»: Блажиевский, Ковальчук – Андронов – Плотников, Телегин.

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