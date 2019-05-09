И. Воробьёв: Малкин и Кучеров надеялись, что сыграются, но пока не кликает

Главный тренер сборной России Илья Воробьёв поделился мнением об игровых сочетаниях команды в преддверии чемпионата мира.



«Прекрасная атмосфера, хоккейная страна. Мы это видим по матчам «Слована». Всё хорошо организовано.



Удалось ли сыграться нападающим? Завтра всё увидим. У нас было поступательное движение. Надеемся, что продолжим. Роль Телегина — 13-й форвард и меньшинство? Да, в принципе. У нас есть люди, которые могут эту роль исполнять. Не обязательно Телегин.



Малкин и Кучеров надеялись, что они сыграются вместе, но пока не кликает. Поэтому ищем другие варианты.



Без Жамнова тренировочный процесс поменялся? Почему он должен поменяться? У нас есть намеченный план и программа. Он уже прилетел, сейчас в отеле. Просто перебарывает недуг. Завтра, надеюсь, будет в строю», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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