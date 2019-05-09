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И. Воробьёв: Малкин и Кучеров надеялись, что сыграются, но пока не кликает

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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И. Воробьёв: Малкин и Кучеров надеялись, что сыграются, но пока не кликает
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Главный тренер сборной России Илья Воробьёв поделился мнением об игровых сочетаниях команды в преддверии чемпионата мира.

«Прекрасная атмосфера, хоккейная страна. Мы это видим по матчам «Слована». Всё хорошо организовано.

Удалось ли сыграться нападающим? Завтра всё увидим. У нас было поступательное движение. Надеемся, что продолжим. Роль Телегина — 13-й форвард и меньшинство? Да, в принципе. У нас есть люди, которые могут эту роль исполнять. Не обязательно Телегин.

Малкин и Кучеров надеялись, что они сыграются вместе, но пока не кликает. Поэтому ищем другие варианты.

Без Жамнова тренировочный процесс поменялся? Почему он должен поменяться? У нас есть намеченный план и программа. Он уже прилетел, сейчас в отеле. Просто перебарывает недуг. Завтра, надеюсь, будет в строю», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

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