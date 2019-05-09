Торесен: сын болеет за «Вашингтон», попрошу для него клюшку после игры с Россией

Нападающий сборной Норвегии Патрик Торесен поделился ожиданиями от матча со сборной России на ЧМ-2019. Команды России и Норвегии сыграют между собой завтра, 10 мая.



«Знаем, что будем играть против фаворитов турнира. У России очень сильный состав, особенно в атаке. Все в нашей команде хорошо знают игроков соперника. Мы постараемся сделать нашего вратаря стеной и посмотрим, что будет.



Всегда приятно играть против бывших партнёров по команде, особенно после того, через что мы вместе прошли в СКА. Будет здорово снова увидеть ребят, но как только ступим на лёд, станем врагами.



Ковальчука не видел, видел других ребят перед тем, как они делали командное фото. Уверен, у меня ещё будет возможность сказать ему «привет».



Овечкин, Малкин и Кучеров – одни из лучших игроков мира. Мой сын болеет за «Вашингтон», попробую взять у них клюшку после матча», — передаёт слова Торесена корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.



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