Капризов третий раз номинирован на звание лучшего молодого игрока Европы

Нападающий московского ЦСКА Кирилл Капризов номинирован на звание лучшего молодого игрока Европы, информирует официальный «твиттер» «армейской» команды. Для Капризова это третья подряд номинация.



Также номинацию на премию European Hockey Awards получил ЦСКА, который может получить звание лучшего хоккейного клуба Европы.



ЦСКА в апреле впервые в своей истории стал обладателем Кубка Гагарина. В финале «армейский» коллектив уверенно переиграл хоккейный клуб «Авангард» (4-0).



22-летний Капризов регулярном чемпионате КХЛ сезона-2018/19 принял участие в 57 встречах, записав в актив 51 (30+21) балл при показателе полезности "+34" и 16 минутах штрафа. В плей-офф Капризов забил пять голов.



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