Стали известны сочетания звеньев сборной Канады накануне старта чемпионата мира по хоккею 2019 года, информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Брент Уоллес.
Вратари: Мюррей, Харт, Блэквуд;
Шабо — Монтур, Кутюрье — Таварес — Райнхарт;
Нурс — Стивенсон, Маршессо — Строум — Стоун;
Теодор — Стечер, Макканн — Туррис — Манта;
Фаббро, Джозеф — Сирелли — Хенрик.
Бригады большинства команды Алена Виньо на последних тренировках выглядели следующим образом:
Первая бригада: Шабо, Стоун, Таварес, Туррис, Маршессо.
Вторая бригада: Теодор, Райнхарт, Кутюрье, Манта, Строум.
Сборная Канады на ЧМ-2019 попала в одну группу с США, Финляндией, Германией, Словакией, Данией, Францией и Великобританией. Турнир пройдёт с 10 по 26 мая.
Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею 2019 года
Стали известны сочетания звеньев сборной Канады накануне ЧМ-2019