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Стали известны сочетания звеньев сборной Канады накануне ЧМ-2019

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Стали известны сочетания звеньев сборной Канады накануне ЧМ-2019
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Стали известны сочетания звеньев сборной Канады накануне старта чемпионата мира по хоккею 2019 года, информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Брент Уоллес.

Вратари: Мюррей, Харт, Блэквуд;
Шабо — Монтур, Кутюрье — Таварес — Райнхарт;
Нурс — Стивенсон, Маршессо — Строум — Стоун;
Теодор — Стечер, Макканн — Туррис — Манта;
Фаббро, Джозеф — Сирелли — Хенрик.

Бригады большинства команды Алена Виньо на последних тренировках выглядели следующим образом:

Первая бригада: Шабо, Стоун, Таварес, Туррис, Маршессо.
Вторая бригада: Теодор, Райнхарт, Кутюрье, Манта, Строум.

Сборная Канады на ЧМ-2019 попала в одну группу с США, Финляндией, Германией, Словакией, Данией, Францией и Великобританией. Турнир пройдёт с 10 по 26 мая.

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею 2019 года

Сборная Канады пропустила пять шайб, но обыграла Австрию в контрольном матче
Такой Канадой Россию не испугать. Состав крепкий, но золото ЧМ – вряд ли
Таварес, Стоун, Кутюрье, Маршессо, Мюррей, а дальше могло бы быть лучше.
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