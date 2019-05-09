Стали известны сочетания звеньев сборной Канады накануне ЧМ-2019

Стали известны сочетания звеньев сборной Канады накануне старта чемпионата мира по хоккею 2019 года, информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Брент Уоллес.



Вратари: Мюррей, Харт, Блэквуд;

Шабо — Монтур, Кутюрье — Таварес — Райнхарт;

Нурс — Стивенсон, Маршессо — Строум — Стоун;

Теодор — Стечер, Макканн — Туррис — Манта;

Фаббро, Джозеф — Сирелли — Хенрик.



Бригады большинства команды Алена Виньо на последних тренировках выглядели следующим образом:



Первая бригада: Шабо, Стоун, Таварес, Туррис, Маршессо.

Вторая бригада: Теодор, Райнхарт, Кутюрье, Манта, Строум.



Сборная Канады на ЧМ-2019 попала в одну группу с США, Финляндией, Германией, Словакией, Данией, Францией и Великобританией. Турнир пройдёт с 10 по 26 мая.



Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею 2019 года

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