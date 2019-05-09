Маленькие хоккеисты «Сокола» подарили свои медали ребятам из следж-команды

Хоккеисты детской команды «Сокол-2008» подарили свои серебряные медали Кубка губернатора ребятам из следж-команды «Красная Молния».



«Когда мы вышли со льда после награждения, юные следж-хоккеисты попросили показать наши медали. Мы видели, как они поддерживали нас с трибуны на матчах турнира. Капитан нашей команды предложил поделиться медалями с ребятишками, я поддержал. Хоккей объединяет!» — рассказал главный тренер «Сокола-2008» Алексей Капантин.



«Мы были в шоке, когда ко мне с Радиком подошёл со своими товарищами капитан «Сокола-2008» и подарил нам свои заслуженные медали! Было очень неожиданно и очень приятно. Спасибо огромное! Это память на всю жизнь. Надеемся, что ребята как-нибудь заглянут к нам в гости на тренировку и мы вместе сыграем. Было бы круто погонять с ними шайбу, поучиться у них всяким фишечкам», — поделилась эмоциями нападающая детской следж-хоккейной команды «Красная Молния» Лиза Шпакова.

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