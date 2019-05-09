«Детройт» подписал новый контракт с Макилратом

Защитник клуба НХЛ «Детройт Ред Уингз» Дилан Макилрат заключил новое соглашение с командой, информирует «твиттер» Complete Hockey News. 27-летний хоккеист поставил подпись под двусторонним контрактом сроком на два сезона. На уровне НХЛ Макилрат за два года заработает $ 1,4 млн, на уровне АХЛ — около $ 1 млн.



В прошедшем регулярном чемпионате Макилрат провёл за основную команду «Детройта» только семь матчей, не записав на свой счёт очков при показателе полезности "+2" и четырёх минутах штрафного времени.



«Детройт» не попал в текущий розыгрыш плей-офф. Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Вашингтон», но «столичные» уже вылетели из плей-офф.



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»