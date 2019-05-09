Нападающий сборной Канады Джон Таварес получил повреждение верхней части тела на тренировке команды, информирует официальный «твиттер» «Торонто Мэйпл Лифс». Хоккеист улетел в Торонто для прохождения медицинского обследования, его участие в ЧМ-2019 под вопросом.
Напомним, на заключительной тренировки перед чемпионатом мира сборная Канады занималась в таких сочетаниях:
Вратари: Мюррей, Харт, Блэквуд;
Шабо — Монтур, Кутюрье — Таварес — Райнхарт;
Нурс — Стивенсон, Маршессо — Строум — Стоун;
Теодор — Стечер, Макканн — Туррис — Манта;
Фаббро, Джозеф — Сирелли — Хенрик.
Сборная Канады на ЧМ-2019 попала в одну группу с США, Финляндией, Германией, Словакией, Данией, Францией и Великобританией. Турнир пройдёт с 10 по 26 мая.
Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею 2019 года
Форвард сборной Канады Таварес получил травму и улетел на медобследование