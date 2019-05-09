Форвард сборной Канады Таварес получил травму и улетел на медобследование

Нападающий сборной Канады Джон Таварес получил повреждение верхней части тела на тренировке команды, информирует официальный «твиттер» «Торонто Мэйпл Лифс». Хоккеист улетел в Торонто для прохождения медицинского обследования, его участие в ЧМ-2019 под вопросом.



Напомним, на заключительной тренировки перед чемпионатом мира сборная Канады занималась в таких сочетаниях:



Вратари: Мюррей, Харт, Блэквуд;

Шабо — Монтур, Кутюрье — Таварес — Райнхарт;

Нурс — Стивенсон, Маршессо — Строум — Стоун;

Теодор — Стечер, Макканн — Туррис — Манта;

Фаббро, Джозеф — Сирелли — Хенрик.



Сборная Канады на ЧМ-2019 попала в одну группу с США, Финляндией, Германией, Словакией, Данией, Францией и Великобританией. Турнир пройдёт с 10 по 26 мая.



Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею 2019 года

Такой Канадой Россию не испугать. Состав крепкий, но золото ЧМ – вряд ли Таварес, Стоун, Кутюрье, Маршессо, Мюррей, а дальше могло бы быть лучше.