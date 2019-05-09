Стали известны сочетания звеньев сборной Финляндии перед ЧМ-2019

Стали известны сочетания звеньев сборной Финляндии перед стартом чемпионата мира по хоккею 2019 года, информирует издание Ilta-Sanomat.



Звенья сборной Финляндии:



Вратари: Ланкинен, Вехвиляйнен, Олкинуора;

Лехтонен — Охтамаа, Раяла — Иломяки — Савинайнен;

Линдбом — Йокихарью, Песонен — Маннинен — Какко;

Койвистё — Хаканпяя, Кивиранта — Луостаринен — Оямяки;

Миккола — Каски, Саллинен — Ламмико — Анттила.



Спецбригады большинства:



Песонен — Лехтонен, Раяла — Иломяки — Савинайнен;

Йокихарью — Каски, Оямяки — Маннинен — Какко.



Сборная Финляндии на ЧМ-2019 попала в одну группу с США, Канадой, Германией, Словакией, Данией, Францией и Великобританией. Турнир пройдёт с 10 по 26 мая.



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