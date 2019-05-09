Стал известен окончательный состав сборной Латвии на ЧМ-2019

Стал известен окончательный состав сборной Латвии на чемпионат мира по хоккею 2019 года, информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.



Вратари: Элвис Мерзликин («Коламбус», НХЛ), Кристерс Гудлевскис («Динамо» Рига), Давис Григалс (университет Аляски, NCAA)



Защитники: Увис Балинскис, Кристапс Сотниекс, Кристапс Зиле (все – «Динамо» Рига), Ральфс Фрейбергс («Злин», Чехия), Артурс Кулда («Северсталь»), Оскарс Цибульскис («Маунтфилд», Чехия), Янис Якс (Американский международный колледж, NCAA), Эдгарс Сиксна («Сарыарка», ВХЛ), Гунтис Галвиньш («Оцеларжи», Чехия)



Нападающие: Теодор Блюгерс («Питтсбург», НХЛ), Рудолфс Балцерс («Оттава», НХЛ), Микс Индрашис («Динамо» Москва), Роналдс Кениньш («Лозанна», Швейцария), Лаурис Дарзиньш, Гинтс Мейя, Мартиньш Дзиеркалс, Оскарс Батня, Эмилс Гегерис, Рихардс Маренис (все – «Динамо» Рига), Родриго Аболс («Эребру», Швеция), Рихардс Букартс («Дюссельдорф», Германия), Робертс Букартс («Спарта», Чехия), Томс Андерсон («Лангенталь», Швейцария), Марис Бичевскис («Маунтфилд», Чехия).



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