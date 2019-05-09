Сборная Дании определилась с заявкой на чемпионат мира по хоккею 2019 года, информирует официальный сайт КХЛ.
Вратари: Себастьян Дам («Изерлон», Германия), Патрик Галбрайт («Сёндерюске», Дания), Симон Нильсен («Хернинг», Дания)
Защитники: Филипп Брюггиссер («Крефельд», Германия), Матиас Лассен («Мальмё», Швеция), Оливер Ларсен («Пантерн», Швеция), Стефан Лассен («Альмтуна», Швеция), Николас Енсен («Фиштаун», Германия), Маркус Лауридсен (ХВ71, Швеция), Оливер Лауридсен, Йеспер Йенсен (оба – «Йокерит»)
Нападающие: Мортен Мадсен («Тимро», Швеция), Николай Майер («Сёндерюске», Дания), Ник Олесен («Пантерн», Швеция), Никлас Йенсен, Петер Регин (оба – «Йокерит»), Миккель Бёдкер («Оттава», НХЛ), Ларс Эллер («Вашингтон», НХЛ), Юаким Бличфелд («Портленд», WHL), Матиас Бау («Херши», АХЛ), Фредерик Сторм («Мальмё», Швеция), Матиас Фром (АИК, Швеция), Мартин Поульсен («Хернинг», Дания), Юнас Рёндбьерг («Вякшё», Швеция), Еспер Енсен («Шеллефтео», Швеция), Юлиан Якобсен («Ольборг», Дания)
Сборная Дании определилась с окончательной заявкой на ЧМ-2019