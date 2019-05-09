Сборная России заявила 21 хоккеиста на ЧМ-2019 по состоянию на 9 мая, информирует официальный сайт Международной федерации хоккея. Первый матч подопечные Ильи Воробьёва сыграют завтра, 10 мая, соперник — команда Норвегии.
Заявка сборной России:
вратари Андрей Василевский, Александр Георгиев, Илья Сорокин;
защитники Дмитрий Орлов, Никита Зайцев, Динар Хафизуллин, Никита Нестеров, Михаил Сергачёв;
нападающие Александр Овечкин, Евгений Малкин, Сергей Андронов, Артём Анисимов, Сергей Плотников, Михаил Григоренко, Евгений Дадонов, Илья Ковальчук, Кирилл Капризов, Никита Кучеров, Евгений Кузнецов, Александр Барабанов, Никита Гусев.
Напомним, заключительную тренировку сборная России провела в таком составе:
вратари Василевский, Георгиев, Сорокин;
«белые» Сергачёв – Нестеров, Григоренко – Малкин – Дадонов,
«синие» Орлов – Зайцев, Овечкин – Кузнецов – Капризов;
«красные» Хафизуллин – Зуб, Гусев – Анисимов – Кучеров, Барабанов;
«жёлтые» Блажиевский, Ковальчук – Андронов – Плотников, Телегин.
Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею 2019 года
Сборная России заявила 21 игрока на ЧМ-2019, защитников — пять