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Сборная России заявила 21 игрока на ЧМ-2019, защитников — пять

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Сборная России заявила 21 игрока на ЧМ-2019, защитников — пять
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Сборная России заявила 21 хоккеиста на ЧМ-2019 по состоянию на 9 мая, информирует официальный сайт Международной федерации хоккея. Первый матч подопечные Ильи Воробьёва сыграют завтра, 10 мая, соперник — команда Норвегии.

Заявка сборной России:

вратари Андрей Василевский, Александр Георгиев, Илья Сорокин;

защитники Дмитрий Орлов, Никита Зайцев, Динар Хафизуллин, Никита Нестеров, Михаил Сергачёв;

нападающие Александр Овечкин, Евгений Малкин, Сергей Андронов, Артём Анисимов, Сергей Плотников, Михаил Григоренко, Евгений Дадонов, Илья Ковальчук, Кирилл Капризов, Никита Кучеров, Евгений Кузнецов, Александр Барабанов, Никита Гусев.​

Напомним, заключительную тренировку сборная России провела в таком составе:

вратари Василевский, Георгиев, Сорокин;
«белые» Сергачёв – Нестеров, Григоренко – Малкин – Дадонов,
«синие» Орлов – Зайцев, Овечкин – Кузнецов – Капризов;
«красные» Хафизуллин – Зуб, Гусев – Анисимов – Кучеров, Барабанов;
«жёлтые» Блажиевский, Ковальчук – Андронов – Плотников, Телегин.

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