Сборная России заявила 21 игрока на ЧМ-2019, защитников — пять

Сборная России заявила 21 хоккеиста на ЧМ-2019 по состоянию на 9 мая, информирует официальный сайт Международной федерации хоккея. Первый матч подопечные Ильи Воробьёва сыграют завтра, 10 мая, соперник — команда Норвегии.



Заявка сборной России:



вратари Андрей Василевский, Александр Георгиев, Илья Сорокин;



защитники Дмитрий Орлов, Никита Зайцев, Динар Хафизуллин, Никита Нестеров, Михаил Сергачёв;



нападающие Александр Овечкин, Евгений Малкин, Сергей Андронов, Артём Анисимов, Сергей Плотников, Михаил Григоренко, Евгений Дадонов, Илья Ковальчук, Кирилл Капризов, Никита Кучеров, Евгений Кузнецов, Александр Барабанов, Никита Гусев.​



Напомним, заключительную тренировку сборная России провела в таком составе:



вратари Василевский, Георгиев, Сорокин;

«белые» Сергачёв – Нестеров, Григоренко – Малкин – Дадонов,

«синие» Орлов – Зайцев, Овечкин – Кузнецов – Капризов;

«красные» Хафизуллин – Зуб, Гусев – Анисимов – Кучеров, Барабанов;

«жёлтые» Блажиевский, Ковальчук – Андронов – Плотников, Телегин.



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