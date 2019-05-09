Стала известна предварительная заявка сборной Швейцарии на ЧМ-2019

Стала известна предварительная заявка сборной Швейцарии на чемпионат мира по хоккею 2019 года, информирует официальный сайт Международной федерации хоккея.



В предварительную заявку швейцарской команды вошли:



вратари Рето Берра, Роберт Майер, Леонардо Дженони;



защитники Янник Вебер, Ромен Леффель, Роман Йоси;



нападающие Венсан Праплан, Андрес Амбюль, Нико Хишир, Грегори Хофман, Кевин Фиала, Филипп Курашев, Ной Род, Тристан Шервей, Кристоф Берчи, Симон Мозер, Гаэтан Хаас, Лино Марчини.



На чемпионате мира сборная Швейцарии будет играть в одной группе с Россией, Швецией, Чехией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией. Турнир пройдёт с 10 по 26 мая.



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