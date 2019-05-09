Якуб Коварж не вошёл в предварительную заявку Чехии на ЧМ-2019

Вратарь Якуб Коварж не вошёл в предварительную заявку сборной Чехии на чемпионат мира по хоккею 2019 года, информирует официальный сайт Чешского хоккейного союза. Напомним, своё согласие на приезд в сборную дал вратарь системы «Колорадо Эвеланш» Павел Францоуз.



Предварительная заявка сборной Чехии по состоянию на 9 мая:



вратари Патрик Бартошак, Симон Грубец;



защитники Радко Гудас, Филип Гронек, Ян Коларж, Михал Моравчик, Давид Мусил, Ян Рутта, Давид Скленичка;



нападающие Михал Фролик, Филип Хитил, Дмитрий Яшкин, Доминик Кубалик, Ян Коварж, Ондржей Палат, Михал Ржепик, Доминик Симон, Якуб Ворачек, Якуб Врана.



На чемпионате мира сборная Чехии будет играть в одной группе со Швецией, Россией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией. Турнир пройдёт с 10 по 26 мая.



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