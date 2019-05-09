Защитник «Торонто» Дермотт выбыл на полгода после операции

Защитник клуба Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» Трэвис Дермотт выбыл на длительный срок, информирует официальный «твиттер» канадской команды. 22-летний перенёс операцию после тяжёлой травмы, срок восстановления составит минимум шесть месяцев.



В прошедшем регулярном чемпионате Дермотт из-за повреждений принял участие только в 64 встречах, отметившись 17 (4+13) баллами при показателе полезности «–5» и 22 минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на площадке около 17 с половиной минут за матч. В семи матчах Кубка Стэнли защитник записал в свой актив заброшенную шайбу и две результативные передачи.



Напомним, «Торонто» вылетел из плей-офф в первом раунде, проиграв «Бостону» (3-4).