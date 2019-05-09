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Федерация хоккея Беларуси пожелала России победы на ЧМ-2019

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Федерация хоккея Беларуси пожелала России победы на ЧМ-2019
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Председатель ФХРБ Геннадий Савилов направил ответное письмо президенту ФХР Владиславу Третьяку. Напомним, Третьяк поздравил сборную Беларуси с выходом в элитный дивизион чемпионата мира.

«Поздравляю вас и всю вашу огромную хоккейную семью с 74-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Мы были рядом все эти годы, искренне сопереживали и помогали друг другу, желали добра и счастья.

От всей души желаем вам праздничного настроения и побед в стартующем завтра в Словакии чемпионате мира. Очень надеемся, что звёздный состав сборной России и ваши усилия приведут команду к золотым медалям и придадут новый мощный импульс развитию нашего любимого вида спорта», — говорится в письме, опубликованном на официальном сайте ФХРБ.

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