«Бостон» — «Каролина»: Ахо удачно подправил бросок Свечникова

В первом матче серии финала Восточной конференции НХЛ «Бостон Брюинз» принимает «Каролину Харрикейнз». После первого периода счёт равный – 1:1. В составе «ураганов» на четвёртой минуте в большинстве отличился Себастьян Ахо, ассистентами выступили Андрей Свечников и Джордан Стаал. Стаал выиграл вбрасывание, россиянин совершил бросок, который подправил Ахо.

Видео гола можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Для Свечникова это пятое результативное действие в шести матчах плей-офф, в его активе 3 гола и 2 результативные передачи. В регулярном сезоне второй номер драфта-2018 набрал 37 (20+17) очков.

По ходу плей-офф «Каролина» сломила сопротивление «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Йорк Айлендерс». «Бостон» прошёл «Торонто Мэйпл Лифс» и «Коламбус Блю Джекетс».