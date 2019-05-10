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«Бостон» обыграл «Каролину» и повёл в серии, у Свечникова передача

«Бостон» обыграл «Каролину» и повёл в серии, у Свечникова передача
Хоккей / НХЛ

В первом матче серии финала Восточной конференции НХЛ «Бостон Брюинз» дома обыграл «Каролину Харрикейнз» — 5:2.

Хозяева открыли счёт на третьей минуте усилиями Стивена Кемпфера. Через 47 секунд Себастьян Ахо восстановил равновесие, а в начале второго периода Грег Маккегг вывел «Каролину» вперёд. В начале третьего игрового отрезка удаления заработали Джордан Стаал и Даги Хэмилтон. «Бостон» их реализовал, отличились Маркус Юханссон и Патрис Бержерон. В концовке встречи две шайбы забросили Брэндон Карло и Крис Вагнер.

На счету Андрея Свечникова результативная передача, показатель полезности «-1», бросок в створ, 2 силовых приёма и блок-шот за 14.37 на льду (2.16- в большинстве).

«Бостон» повёл в серии со счётом 1-0. «Каролина» впервые проиграла после шести побед кряду. Следующий матч также состоится на льду «Брюинз» 12 мая, начало – в 22:00 мск.

НХЛ - плей-офф. Финал - Восток. 1-й матч
10 мая 2019, пятница. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
5 : 2
1:1, 0:1, 4:0
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 – Кемпфер (Юханссон) – 02:55 (5x5), 1:1 – Ахо (Свечников, Стаал) – 03:42 (5x4), 1:2 – Маккегг (Мартинук, Ферланд) – 29:18 (5x5), 2:2 – Юханссон (Маршан, Крейчи) – 42:26 (5x3), 3:2 – Бержерон (Маршан, Дебраск) – 42:54 (5x4), 4:2 – Койл (Карло, Курали) – 57:47 (en), 5:2 – Вагнер – 57:58 (5x5)
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