«Бостон» обыграл «Каролину» и повёл в серии, у Свечникова передача

В первом матче серии финала Восточной конференции НХЛ «Бостон Брюинз» дома обыграл «Каролину Харрикейнз» — 5:2.

Хозяева открыли счёт на третьей минуте усилиями Стивена Кемпфера. Через 47 секунд Себастьян Ахо восстановил равновесие, а в начале второго периода Грег Маккегг вывел «Каролину» вперёд. В начале третьего игрового отрезка удаления заработали Джордан Стаал и Даги Хэмилтон. «Бостон» их реализовал, отличились Маркус Юханссон и Патрис Бержерон. В концовке встречи две шайбы забросили Брэндон Карло и Крис Вагнер.

На счету Андрея Свечникова результативная передача, показатель полезности «-1», бросок в створ, 2 силовых приёма и блок-шот за 14.37 на льду (2.16- в большинстве).

«Бостон» повёл в серии со счётом 1-0. «Каролина» впервые проиграла после шести побед кряду. Следующий матч также состоится на льду «Брюинз» 12 мая, начало – в 22:00 мск.