Маккегг поразил ворота «Бостона» в слаломном проходе

В первом матче серии финала Восточной конференции НХЛ «Бостон Брюинз» дома обыграл «Каролину Харрикейнз» — 5:2. В середине второго периода при счёте 1:1 в слаломном проходе отличился форвард «ураганов» Грег Маккегг. После толчка защитника он упал на вратаря Туукку Раска, но успел поразить его ворота.

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Хозяева открыли счёт на третьей минуте усилиями Стивена Кемпфера. Через 47 секунд Себастьян Ахо восстановил равновесие, впоследствии Маккегг вывел «Каролину» вперёд. В начале третьего игрового отрезка удаления заработали Джордан Стаал и Даги Хэмилтон. «Бостон» их реализовал, отличились Маркус Юханссон и Патрис Бержерон. В концовке встречи дело до разгрома довели Брэндон Карло и Крис Вагнер.

«Бостон» повёл в серии со счётом 1-0. «Каролина» впервые проиграла после шести побед кряду. Следующий матч также состоится на льду «Брюинз» 12 мая, начало – в 22:00 мск.