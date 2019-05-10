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«Бостон» — «Каролина»: видеообзор первого матча финала Восточной конференции

«Бостон» — «Каролина»: видеообзор первого матча финала Восточной конференции
Хоккей / НХЛ

В первом матче серии финала Восточной конференции НХЛ «Бостон Брюинз» дома обыграл «Каролину Харрикейнз» — 5:2.

Хозяева открыли счёт на третьей минуте усилиями Стивена Кемпфера. Через 47 секунд Себастьян Ахо восстановил равновесие, а в середине второго периода Грег Маккегг вывел «Каролину» вперёд. В начале третьего игрового отрезка удаления заработали Джордан Стаал и Даги Хэмилтон. «Бостон» их реализовал, отличились Маркус Юханссон и Патрис Бержерон. В концовке встречи дело до разгрома довели Брэндон Карло и Крис Вагнер.

Посмотреть видеообзор матча можно на «Чемпионате».

«Бостон» повёл в серии со счётом 1-0. «Каролина» впервые проиграла после шести побед кряду. Следующий матч также состоится на льду «Брюинз» 12 мая, начало – в 22:00 мск.

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