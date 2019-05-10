Стали известны три звезды дня в НХЛ

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день, в рамках которого было сыграно два матча второго раунда Кубка Стэнли. Официальный сайт лиги назвал трёх лучших хоккеистов дня. Российские игроки не попали в тройку, которую в полном составе образовали игроки «Бостон Брюинз».

Главной звездой дня был признан форвард «Бостона» Маркус Юханссон, забросивший шайбу и сделавший результативную передачу в игре с «Каролиной Харрикейнз» (5:2, 1-0). Шведский нападающий сравнял счёт в начале третьего периода, реализовав двойной численный перевес.

Второй звездой стал вратарь «Брюинз» Туукка Раск, отразивший 29 из 31 броска. Финский голкипер одержал четвёртую победу подряд.

Замкнул тройку лучших нападающий «мишек» Брэд Маршан, отметившийся двумя голевыми передачами.

Маршан ответил на 19 вопросов интервью, использовав меньше 40 слов