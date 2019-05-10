Первым новичком «Адмирала» стал экс-защитник «Чикаго» Шон Лалонд

Хоккейный клуб «Адмирал» заключил однолетнее соглашение с канадским защитником Шоном Лалондом, информирует официальный сайт приморского клуба.

29-летний игрок обороны минувший сезон провёл в немецком «Нюрнберге», стал лучшим бомбардиром-защитником команды. В 57 встречах забросил 9 шайб и сделал 28 голевых передач при 78 минутах штрафа и показателе полезности «+3».

В общей сложности Шон отыграл в чемпионате Германии пять сезонов, помимо «Нюрнберга» он выступал за «Айсберен» и «Кёльн». Трижды Лалонд становился лучшим снайпером среди игроков обороны, а в сезоне-2016/17 к этому званию добавил ещё и лучшего бомбардира-защитника.

В сезоне-2017/18 Лалонд привлекался к играм за сборную Канады в различных турнирах, в том числе и Кубке Первого канала в Москве. В сезоне-2012/13 Шон дебютировал в НХЛ, сыграв матч за «Чикаго Блэкхоукс».