На матчи сборной России на групповом этапе чемпионата мира проданы все билеты

На матчи сборной России в рамках группового этапа чемпионата мира 2019 года проданы все билеты, сообщили в пресс-службе оргкомитета турнира.

Сборная России на предварительном этапе встретится с командами Норвегии (10 мая), Австрии (12 мая), Чехии (13 мая), Италии (15 мая), Латвии (18 мая), Швейцарии (19 мая) и Швеции (21 мая).

«Билеты на все матчи сборной России проданы, к матчам с участием россиян присутствует большой интерес со стороны болельщиков», – сообщили ТАСС в оргкомитете турнира.

Все встречи российская сборная проведёт на стадионе имени Ондрея Непелы в Братиславе, вместимость которого во время турнира составит 9774 зрителя.

Действующим чемпионом мира является команда Швеции. В финальном матче прошлого мирового первенства подопечные Рикарда Грёнборга переиграли Швейцарию (3:2).

Лихтнер: ИИХФ очень рада, что на ЧМ будет много звёзд мирового уровня