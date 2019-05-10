На матчи сборной России на групповом этапе чемпионата мира проданы все билеты

На матчи сборной России в рамках группового этапа чемпионата мира 2019 года проданы все билеты, сообщили в пресс-службе оргкомитета турнира.
Сборная России на предварительном этапе встретится с командами Норвегии (10 мая), Австрии (12 мая), Чехии (13 мая), Италии (15 мая), Латвии (18 мая), Швейцарии (19 мая) и Швеции (21 мая).
«Билеты на все матчи сборной России проданы, к матчам с участием россиян присутствует большой интерес со стороны болельщиков», – сообщили ТАСС в оргкомитете турнира.
Все встречи российская сборная проведёт на стадионе имени Ондрея Непелы в Братиславе, вместимость которого во время турнира составит 9774 зрителя.
Действующим чемпионом мира является команда Швеции. В финальном матче прошлого мирового первенства подопечные Рикарда Грёнборга переиграли Швейцарию (3:2).