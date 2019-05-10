Вратарь «Бостона» Раск: «Каролина» могла победить со счётом 5:1

Голкипер «Бостон Брюинз» Туукка Раск после победы в первом матче полуфинальной серии плей-офф НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» (5:2, 1-0) заявил, что исход матча мог быть совершенно другим.

«Если бы мы не остались в игре при счёте 1:2, матч мог закончиться 5:1 в их пользу. Мы согласились с тем, что играли недостаточно хорошо во втором периоде. Это был интересный матч. Первый период как бы на равных, второй остался за ними, но мы видели, что уступаем всего 1:2. Нам нужно было повысить уровень соревновательности. Что мы и сделали», — цитирует Раска официальный сайт НХЛ.

Хозяева открыли счёт на третьей минуте усилиями Стивена Кемпфера. Через 47 секунд Себастьян Ахо восстановил равновесие, а в середине второго периода Грег Маккегг вывел «Каролину» вперёд. В начале третьего игрового отрезка удаления заработали Джордан Стаал и Даги Хэмилтон. «Бостон» их реализовал, отличились Маркус Юханссон и Патрис Бержерон. В концовке встречи дело до разгрома довели Брэндон Карло и Крис Вагнер.

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