Александр Щемеров и Владислав Леонтьев вернулись в «Автомобилист»

Состав “Автомобилиста” пополнили защитники Владислав Леонтьев и Александр Щемеров, информирует официальный сайт екатеринбургского клуба.

Щемеров родился 2 июня 1997 года в Екатеринбурге, воспитанник “Спартаковца”. В 2012 году выиграл первенство России среди юношей 1997 года рождения. С 2013 года выступал за молодёжную команду “Авто”, всего в МХЛ сыграл 104 матча, набрав 35 (10+25) очков.

С 2015 года защитник начал играть за “Автомобилист”, а всего в КХЛ провёл 102 матча, набрав 8 (2+6) очков. В прошлом году Александр выступал за “Горняк”, где в 15 встречах набрал 7(3+4) очков. Щемеров перешёл в финский “Пеликанс”, за который сыграл 38 матчей, в том числе шесть — в плей-офф. В Финляндии Александр набрал 6 (1+5) очков.

Леонтьев родился 6 июня 2000 года в Саратове, воспитанник местного “Кристалла”, магнитогорского “Металлурга” и екатеринбургской “Юности”. В сезоне-2017/18 выступал за юниорскую команду “Автомобилиста”, с которой выиграл первенство России (ЮХЛ). В прошлом году защитник перешёл в тольяттинскую “Ладью”, за которую в чемпионате МХЛ в 44 матчах набрал 12(3+9) очков.