Капитан «Каролины» Уильямс — о 0:4 в третьем периоде: нас проучили

Капитан «Каролины Харрикейнз» Джастин Уильямс после поражения в первом матче полуфинальной серии плей-офф НХЛ с «Бостон Брюинз» (2:5, 0-1) назвал главной причиной неудачи третий период, который «ураганы» проиграли со счётом 0:4.

«По ходу плей-офф мы были успешны в тех моментах, когда вели в счёте. Сегодня нас немного проучили. Такого не случалось на протяжении какого-то времени. Теперь нам нужно забрать следующую игру», – цитирует Уильямса официальный сайт НХЛ.

Хозяева открыли счёт на третьей минуте усилиями Стивена Кемпфера. Через 47 секунд Себастьян Ахо восстановил равновесие, а в середине второго периода Грег Маккегг вывел «Каролину» вперёд. В начале третьего игрового отрезка удаления заработали Джордан Стаал и Даги Хэмилтон. «Бостон» их реализовал, отличились Маркус Юханссон и Патрис Бержерон. В концовке встречи дело до разгрома довели Брэндон Карло и Крис Вагнер.