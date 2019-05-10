Васильев — об обмене из «Магнитки»: приятный сюрприз, у каждого свои амбиции

Защитник «Амура» Валерий Васильев прокомментировал переход в хабаровский клуб в результате обмена из магнитогорского «Металлурга».

«Был на даче в Подмосковье. В одной из пауз подошёл к телефону, а на него сыплются сообщения. В каждом знакомые спрашивали, видел ли в интернете информацию о переходе. Так что обмен стал для меня приятным сюрпризом.

Всё-таки в «Магнитку» в середине прошлого чемпионата переходил сразу после травмы, адаптация шла через матчи. С той ролью, которую мне предложили в «Металлурге», надеюсь, справился — выходил на лед в третьей паре, в звене, главной задачей которого была силовая работа. Вообще, выступление в таком большом клубе, как «Металлург», рядом с такими звёздами, как Мозякин, Кошечкин, Кулёмин, — новый и большой опыт в моей карьере, благодарен за него «Магнитке».

Но всё-таки у каждого из нас свои амбиции. До перехода в «Металлург» в «Северстали» выходил в первых парах, получал максимальное игровое время. В «Амуре» надеюсь вернуться к прежней роли, профессионально расти», — цитирует Васильева Russia-Hockey.