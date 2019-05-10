Экс-форвард «Авангарда» Юхан Сундстрём продолжит карьеру на родине

Бывший нападающий «Куньлунь Ред Стар» Юхан Сундстрём заключил контракт с «Фрёлундой», информирует официальный сайт шведского клуба.

В минувшем сезоне 26-летний форвард забросил одну шайбу и сделал семь голевых передач в 26 матчах регулярного чемпионата.

Дебютировал Сундстрём в КХЛ в составе «Авангарда». Шведский нападающий в регулярном чемпионате сезона-2017/18 получил тяжёлую травму, из-за чего принял участие только в пяти матчах, отметившись одной результативной передачей при показателе полезности "+3" и двух минутах штрафного времени. В семи матчах Кубка Гагарина Сундстрём записал в актив 3 (2+1) очка при показателе полезности "+2" и 8 минутах штрафного времени. Проводил на площадке около 15 минут за игру.