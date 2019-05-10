Панарин — о «Рейнджерс»: в «Коламбусе» шутили, что играю с будущей командой

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин рассказал о реакции партнёров по команде на его желание покинуть команду по истечении нынешнего сезона.

«Многие отнеслись с юмором. Например, когда играли с «Рейнджерс», шутили, что выхожу на лёд против будущей команды. Но в целом все всё понимали. Хотелось бы их за это поблагодарить. Конечно, было некоторое ощущение отсутствия стабильности. Но для меня сезон начался успешно с точки зрения результативности, удавалось набирать очки, поэтому постоянно была некая подпитка, которая помогала концентрироваться. В целом доволен, как всё прошло, не переживал и не нервничал.

Я не избегаю столкновений на льду, но это не входит в мои обязанности. Получаю деньги за передачи и голы и должен отрабатывать лишь это. Кроме того, у таких стычек могут быть свои неприятные последствия. Тот же Андрей Свечников пропустил несколько матчей, хотя ему ещё повезло. Да и просто из-за удаления команда теряет тебя на какое-то время», — цитирует Панарина «RT на русском»

Лебрюн: летом Панарин попросит $ 10—11 млн за сезон, «Рейнджерс» ставят на него