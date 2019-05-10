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Клингберг — о ЧМ-2019: не хотелось упускать шанс на третье чемпионство подряд

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Клингберг — о ЧМ-2019: не хотелось упускать шанс на третье чемпионство подряд
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Защитник «Даллас Старз» Йон Клингберг прокомментировал решение принять участие в чемпионате мира 2019 года в составе сборной Швеции.

«Я еду на мировое первенство. Мне не хотелось упускать шанс на третье чемпионство подряд», — приводит слова Клингберга SVT.

В этом сезоне 26-летний защитник забросил 10 шайб и сделал 35 результативных передач в 64 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф Йон отметился 9 (2+7) очками в 13 матчах при показателе полезности «+8». Его «Даллас» выбыл из плей-офф, проиграв во втором раунде «Сент-Луис Блюз» (3-4).

Йон является двукратным чемпионом мира в составе национальной команды (2017, 2018). На чемпионате мира 2018 года Клингберг также был признан лучшим защитником турнира. В 10 матчах мирового первенства он забросил одну шайбу и сделал пять передач. В сезоне-2017/18 шведский защитник был выбран НХЛ для участия в Звёздном уик-энде.

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