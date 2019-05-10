Стал известен капитан сборной Латвии на чемпионат мира—2019

Стал известен капитан сборной Латвии на чемпионат мира по хоккею 2019 года, информирует официальный «твиттер» национальной федерации хоккея.
Капитаном команды выбран Лаурис Дарзиньш, его ассистентами стали Кристапс Сотниекс и Роберт Букартс.
Фото также можно посмотреть в официальном «твиттере» Федерации хоккея Латвии.
Полный состав:
Вратари: Элвис Мерзликин («Коламбус», НХЛ), Кристерс Гудлевскис («Динамо» Рига), Давис Григалс (университет Аляски, NCAA)
Защитники: Увис Балинскис, Кристапс Сотниекс, Кристапс Зиле (все – «Динамо» Рига), Ральфс Фрейбергс («Злин», Чехия), Артурс Кулда («Северсталь»), Оскарс Цибульскис («Маунтфилд», Чехия), Янис Якс (Американский международный колледж, NCAA), Эдгарс Сиксна («Сарыарка», ВХЛ), Гунтис Галвиньш («Оцеларжи», Чехия)
Нападающие: Теодор Блюгерс («Питтсбург», НХЛ), Рудолфс Балцерс («Оттава», НХЛ), Микс Индрашис («Динамо» Москва), Роналдс Кениньш («Лозанна», Швейцария), Лаурис Дарзиньш, Гинтс Мейя, Мартиньш Дзиеркалс, Оскарс Батня, Эмилс Гегерис, Рихардс Маренис (все – «Динамо» Рига), Родриго Аболс («Эребру», Швеция), Рихардс Букартс («Дюссельдорф», Германия), Роберт Букартс («Спарта», Чехия), Томс Андерсон («Лангенталь», Швейцария), Марис Бичевскис («Маунтфилд», Чехия).