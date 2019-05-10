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Стал известен капитан сборной Латвии на чемпионат мира—2019

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Стал известен капитан сборной Латвии на чемпионат мира—2019
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Стал известен капитан сборной Латвии на чемпионат мира по хоккею 2019 года, информирует официальный «твиттер» национальной федерации хоккея.

Капитаном команды выбран Лаурис Дарзиньш, его ассистентами стали Кристапс Сотниекс и Роберт Букартс.

Фото также можно посмотреть в официальном «твиттере» Федерации хоккея Латвии.

Полный состав:

Вратари: Элвис Мерзликин («Коламбус», НХЛ), Кристерс Гудлевскис («Динамо» Рига), Давис Григалс (университет Аляски, NCAA)

Защитники: Увис Балинскис, Кристапс Сотниекс, Кристапс Зиле (все – «Динамо» Рига), Ральфс Фрейбергс («Злин», Чехия), Артурс Кулда («Северсталь»), Оскарс Цибульскис («Маунтфилд», Чехия), Янис Якс (Американский международный колледж, NCAA), Эдгарс Сиксна («Сарыарка», ВХЛ), Гунтис Галвиньш («Оцеларжи», Чехия)

Нападающие: Теодор Блюгерс («Питтсбург», НХЛ), Рудолфс Балцерс («Оттава», НХЛ), Микс Индрашис («Динамо» Москва), Роналдс Кениньш («Лозанна», Швейцария), Лаурис Дарзиньш, Гинтс Мейя, Мартиньш Дзиеркалс, Оскарс Батня, Эмилс Гегерис, Рихардс Маренис (все – «Динамо» Рига), Родриго Аболс («Эребру», Швеция), Рихардс Букартс («Дюссельдорф», Германия), Роберт Букартс («Спарта», Чехия), Томс Андерсон («Лангенталь», Швейцария), Марис Бичевскис («Маунтфилд», Чехия).

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