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Видео приезда сборной России на первый матч ЧМ с Норвегией

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Видео приезда сборной России на первый матч ЧМ с Норвегией
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Сегодня, 10 мая, в Братиславе, на стадионе имени Ондрея Непелы, в рамках чемпионата мира — 2019 состоится матч сборных России и Норвегии. Встреча начнётся в 17:15 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча. Подопечные Ильи Воробьёва уже прибыли на арену.

Заявка сборной России:

вратари Андрей Василевский, Александр Георгиев, Илья Сорокин;

защитники Дмитрий Орлов, Никита Зайцев, Динар Хафизуллин, Никита Нестеров, Михаил Сергачёв, Владислав Гавриков;

нападающие Александр Овечкин, Евгений Малкин, Сергей Андронов, Артём Анисимов, Сергей Плотников, Михаил Григоренко, Евгений Дадонов, Илья Ковальчук, Кирилл Капризов, Никита Кучеров, Евгений Кузнецов, Александр Барабанов, Никита Гусев.​

На чемпионате мира сборная России будет играть в одной группе со Швецией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией. Турнир пройдёт с 10 по 26 мая.

История личных встреч сборных России и Норвегии на чемпионатах мира
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