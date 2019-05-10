Cборная России назвала состав на первый матч чемпионата мира с Норвегией

Сегодня, 10 мая, в Братиславе, на стадионе имени Ондрея Непелы, в рамках чемпионата мира—2019 состоится матч сборных России и Норвегии. Встреча начнётся в 17:15 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча. Подопечные Ильи Воробьёва выйдут на игру в следующем составе:

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Василевский (Георгиев);

Сергачёв – Нестеров, Григоренко – Малкин – Дадонов;

Орлов – Зайцев, Овечкин – Кузнецов – Капризов;

Хафизуллин – Гавриков, Гусев – Анисимов – Кучеров;

Ковальчук – Андронов – Плотников, Барабанов.

История личных встреч сборных России и Норвегии на чемпионатах мира

На чемпионате мира сборная России будет играть в одной группе со Швецией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией. Турнир пройдёт с 10 по 26 мая.

Действующим чемпионом мира является команда Швеции. В финальном матче прошлого мирового первенства подопечные Рикарда Грёнборга переиграли Швейцарию (3:2).

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