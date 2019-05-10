Источник: «Ванкувер» не принял решения насчёт Николая Голдобина

Североамериканский журналист Рик Даливаль, являющийся обозревателем матчей «Ванкувер Кэнакс», прокомментировал судьбу российского нападающего Николая Голдобина.

«Для тех, кто спрашивает меня, в «Ванкувере» приняли несколько решений насчёт ограниченно свободных агентов, но на данный момент нет решения по Голдобину. Будут они делать ему контрактное предложение или нет», — написал Даливаль в «Твиттере».

23-летний Голдобин в минувшем регулярном сезоне НХЛ сыграл 63 матча, забросил 7 шайб и сделал 20 результативных передач при показателе полезности "-10" и 18 штрафных минутах. Контракт Николая истекает этим летом. Николай провёл в Северной Америке последние семь сезонов. В России на профессиональном уровне Голдобин выступал лишь в сезоне-2011/12, играя в МХЛ за «Русских Витязей».