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Стали известны составы сборных Финляндии и Канады на очный матч ЧМ-2019

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Стали известны составы сборных Финляндии и Канады на очный матч ЧМ-2019
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Сегодня, 10 мая, в Кошице, на «Стил-Арене», в рамках чемпионата мира—2019 состоится матч сборных Финляндии и Канады. Встреча начнётся в 17:15 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча. Команды выйдут на игру в следующих составах:

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею 2019 года

Сборная Финляндии:

Ланкинен (Вехвиляйнен);
Лехтонен — Охтамаа, Раяла — Иломяки — Савинайнен;
Линдбом — Йокихарью, Песонен — Маннинен — Какко;
Койвистё — Хаканпяя, Кивиранта — Луостаринен — Оямяки;
Миккола — Каски, Саллинен — Ламмико — Анттила.

Сборная Канады:

Мюррей (Харт);
Шабо — Монтур, Маршессо — Строум — Стоун;
Нурс — Сиверсон, Райнхарт— Кутюрье— Хенрик;
Теодор — Стечер, Макканн — Туррис — Манта;
Фаббро, Джозеф — Сирелли — Бертуцци.

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