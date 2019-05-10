Стали известны составы сборных Финляндии и Канады на очный матч ЧМ-2019

Сегодня, 10 мая, в Кошице, на «Стил-Арене», в рамках чемпионата мира—2019 состоится матч сборных Финляндии и Канады. Встреча начнётся в 17:15 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча. Команды выйдут на игру в следующих составах:
Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею 2019 года
Сборная Финляндии:
Ланкинен (Вехвиляйнен);
Лехтонен — Охтамаа, Раяла — Иломяки — Савинайнен;
Линдбом — Йокихарью, Песонен — Маннинен — Какко;
Койвистё — Хаканпяя, Кивиранта — Луостаринен — Оямяки;
Миккола — Каски, Саллинен — Ламмико — Анттила.
Сборная Канады:
Мюррей (Харт);
Шабо — Монтур, Маршессо — Строум — Стоун;
Нурс — Сиверсон, Райнхарт— Кутюрье— Хенрик;
Теодор — Стечер, Макканн — Туррис — Манта;
Фаббро, Джозеф — Сирелли — Бертуцци.