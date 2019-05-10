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Cборная Норвегии назвала состав на матч чемпионата мира—2019 с Россией

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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Cборная Норвегии назвала состав на матч чемпионата мира—2019 с Россией
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Сегодня, 10 мая, в Братиславе, на стадионе имени Ондрея Непелы, в рамках чемпионата мира—2019 состоится матч сборных России и Норвегии. Встреча начнётся в 17:15 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча. Подопечные Петтера Торесена выйдут на игру в следующем составе:

Хаукеланд (Хольм);
Лесунд– Холёс, Олден– Олимб– Торесен;
Эспеланд– Бонсаксен, Россель-Олсен– Хага– Валькваэ-Олсен;
Юханнессен– Норстебё, Треттенес– Мартинсен– Линдстрём;
Булл, Рейхенберг– Форсберг– Роймарк, Кристиансен.

На чемпионате мира сборная России будет играть в одной группе со Швецией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией. Турнир пройдёт с 10 по 26 мая.

Действующим чемпионом мира является команда Швеции. В финальном матче прошлого мирового первенства подопечные Рикарда Грёнборга переиграли Швейцарию (3:2).

Cборная России назвала состав на первый матч чемпионата мира с Норвегией
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