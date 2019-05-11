Курносов: «Салават» сохранил костяк, работаем над усилением двух-трёх позиций

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Александр Курносов рассказал, как проходит трансферная кампания уфимского клуба. Юлаевцы продолжают работу над усилением нескольких позиций.

«Главное, что хочется отметить, — «Салават Юлаев» сохранил костяк команды. В этом направлении проделана серьёзная работа. Подписаны новые контракты с нападающими Теэму Хартикайненом и Дмитрием Кугрышевым, защитником Захаром Арзамасцевым.

Габаритный игрок обороны Алексей Семёнов тоже остаётся в Уфе ещё на сезон. Кроме того, трудиться в клубе продолжает главный тренер Николай Цулыгин. Сейчас мы ведём активную работу над усилением двух-трёх позиций», — сказал Курносов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.