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Панарин: следить за Кубком Стэнли? Скорее, буду изучать потолки зарплат команд

Панарин: следить за Кубком Стэнли? Скорее, буду изучать потолки зарплат команд
Хоккей / НХЛ

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин рассказал, за счёт чего удалось пройти «Тампа-Бэй Лайтнинг», а также с юмором ответил на вопрос, будет ли он следить за матчами Кубка Стэнли после вылета команды из плей-офф.

«Чувствовали себя супергероями. Получилась хорошая серия, конечно, это придало уверенности. На тот момент у нас всё неплохо сложилось. Жаль, не получилось пройти «Бостон Брюинз». Думаю, что „Тампе“ в некоторой степени помешало, потому что в голове сидела мысль, что будет легко. Ключевым фактором стала командная игра. Мы строго выполняли тренерские задачи, поэтому и выиграли.

Буду ли следить за продолжением Кубка Стэнли? Скорее, буду изучать зарплатные потолки команд. Но матчи интересные, поэтому смотреть их тоже надо", — цитирует Панарина «RT на русском».

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