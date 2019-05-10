Сборная Финляндии забила первый гол чемпионата мира по хоккею—2019

Автором первой заброшенной шайбы чемпионата мира по хоккею, стартовавшего в Словакии, стала сборная Финляндии.

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею—2019

На седьмой минуте встречи со сборной Канады счёт открыл нападающий Каапо Каако. У финнов прошла быстрая атака, Какко получил передачу на ход, выкатился один на один, уложил Мэтта Мюррея и поразил пустой угол ворот. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Видео также можно посмотреть в «твиттере» Стивена Эллиса.

На чемпионате мира сборная России находится в одной группе со Швецией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией. Турнир пройдёт с 10 по 26 мая.



Действующим чемпионом мира является команда Швеции. В финальном матче прошлого мирового первенства подопечные Рикарда Грёнборга переиграли Швейцарию (3:2).