Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 / Новости /

Сборная Финляндии забила первый гол чемпионата мира по хоккею—2019

ЧМ-2019
ЧМ-2019
Все турниры
  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Сборная Финляндии забила первый гол чемпионата мира по хоккею—2019
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Автором первой заброшенной шайбы чемпионата мира по хоккею, стартовавшего в Словакии, стала сборная Финляндии.

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею—2019

На седьмой минуте встречи со сборной Канады счёт открыл нападающий Каапо Каако. У финнов прошла быстрая атака, Какко получил передачу на ход, выкатился один на один, уложил Мэтта Мюррея и поразил пустой угол ворот. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Видео также можно посмотреть в «твиттере» Стивена Эллиса.

На чемпионате мира сборная России находится в одной группе со Швецией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией. Турнир пройдёт с 10 по 26 мая.

Действующим чемпионом мира является команда Швеции. В финальном матче прошлого мирового первенства подопечные Рикарда Грёнборга переиграли Швейцарию (3:2).

Финал Россия – США и вылет шведов в четвертьфинале. Каким будет ЧМ
Финны без звёзд зайдут далеко, но останутся без медалей, а итальянцы и британцы вернутся в первый дивизион.
Комментарии (0)
Новости. ЧМ по хоккею 2019
Все новости RSS
Партнерский контент