Голкипер сборной Беларуси Александр Осипков перешёл в минское «Динамо»

Голкипер сборной Беларуси Александр Осипков заключил двухлетний двусторонний контракт с минским «Динамо», информирует официальный сайт клуба.

В минувшем сезоне Осипков защищал цвета «Динамо-Молодечно» и «Юности», В составе национальной команды Александр принял участие в чемпионате мира в первом дивизионе.

«Мы действительно пристально следили за этим вратарем на протяжении сезона. Видим в нем огромную перспективу. Контракт двусторонний, поэтому в случае необходимости вратарь сможет получать игровую практику в фарм-клубе, хотя уверены, что Александр созрел для конкуренции на уровне КХЛ. Стоит отметить срок контракта, который рассчитан до 2021 года. Это говорит о том, что мы хотим его развивать в интересах национальной сборной к домашнему чемпионату мира», — прокомментировал подписание контракта генеральный директор «зубров» Дмитрий Басков.