Евгений Дадонов — автор первого дубля на чемпионате мира 2019 года

Сборная России громит команду Норвегии в первом матче чемпионата мира 2019 года. После второго периода подопечные Ильи Воробьёва ведут со счётом 4:0 «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 30-й минуте во второй раз в матче большинство реализовал Евгений Дадонов, который стал автором первого дубля на мировом первенстве. Никита Гусев сделал передачу за ворота, Евгений Малкин выдержал паузу и нашёл на пятаке свободного Дадонова, который в касание поразил ближний угол.

На чемпионате мира сборная России находится в одной группе со Швецией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией. Турнир пройдёт с 10 по 26 мая.



Действующим чемпионом мира является команда Швеции. В финальном матче прошлого мирового первенства подопечные Рикарда Грёнборга переиграли Швейцарию (3:2).

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