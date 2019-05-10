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Сборная Канады проиграла Финляндии на ЧМ-2019

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Сборная Канады проиграла Финляндии на ЧМ-2019
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Сборная Канады проиграла стартовый матч чемпионата мира по хоккею, проходящего в Словакии. Подопечные Алена Виньо уступили сборной Финляндии со счётом 1:3.

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею—2019

В составе канадцев единственная заброшенная шайба в активе Джонатана Маршессо. За финнов отличись Каапо Какко (дубль) и Артту Иломяки.

ЧМ-2019
10 мая 2019, пятница. 17:15 МСК
Финляндия
3 : 1
1:1, 0:0, 2:0
Канада
1:0 – Какко (Раяла, Иломяки) – 06:47 (5x5), 1:1 – Маршессо (Стоун, Теодор) – 08:03 (5x4), 2:1 – Иломяки (Раяла, Лехтонен) – 42:36 (5x4), 3:1 – Какко – 59:26 (en)

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая. В Кошице сыграют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе пройдут матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

Действующим чемпионом мира является команда Швеции. В финальном матче прошлого мирового первенства подопечные Рикарда Грёнборга переиграли Швейцарию (3:2).

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