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Кто лучший игрок в составе сборной России в матче с Норвегией?

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Кто лучший игрок в составе сборной России в матче с Норвегией?
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Сборная России выиграла стартовый матч чемпионата мира по хоккею, проходящего в Словакии. Подопечные Ильи Воробьёва уверенно победили команду Норвегии со счётом 5:2 (2:0, 2:0, 1:2).

Директорат турнира признан Никиту Кучерова лучшим игроком матча в составе сборной России. На счету Никиты гол и две результативные передачи. «Чемпионат» предлагает вам определить лучшего игрока в составе нашей команды.

Принять участие в опросе также можно в PlayBuzz.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая. В Кошице сыграют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе пройдут матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

Действующим чемпионом мира является команда Швеции. В финальном матче прошлого мирового первенства подопечные Рикарда Грёнборга переиграли Швейцарию (3:2).

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