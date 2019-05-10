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Гавриков: если бы я не вышел, то сборной пришлось бы играть в пять защитников

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Гавриков: если бы я не вышел, то сборной пришлось бы играть в пять защитников
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Защитник сборной России Владислав Гавриков прокомментировал победу российской команды в стартовом матче ЧМ-2019 с командой Норвегии (5:2).

«Нелегко было, но, главное, выиграли. Сколько времени летел в расположение сборной? Это уже неважно. Понятно, что ночь в самолёте скомканная была, плюс смена часовых поясов сказалась — перед матчем сильно хотелось спать. Почему решил сыграть, а не пропустить матч? Причин много. Но одна из них заключалась в том, что если я не сыграл бы, то ребятам, возможно, пришлось бы действовать в пять защитников. Это было бы некрасиво с моей стороны. Я какое-то время на площадке провёл, принёс какую-то пользу команде. Считаю, сделал правильно.

Все хоккеисты говорят про лишний шаг на больших площадках? Шаг или даже два. В концовке не хватило концентрации. Нужно было построже сыграть в обороне, на подборах, на отскоках доработать.

Какие впечатления от дебюта в НХЛ? Мы проиграли, но эмоции отличные, определённый опыт приобрёл. Там чуть-чуть другие скорости, нужно было время для адаптации», — передаёт слова Гаврикова корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.

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