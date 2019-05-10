Кучеров: необходимо прибавлять при игре в обороне, будем разговаривать

Нападающий сборной России Никита Кучеров прокомментировал победу в стартовом матче ЧМ-2019 с командой Норвегии (5:2).

«Надо отдать должное норвежцам, они сыграли хорошую игру. Старались, бились, было непросто. Нужно было самим строже играть в обороне и не давать возможности сопернику сократить счёт в третьем периоде. Надо улучшать игру в обороне, улучшать этот компонент. Наверное, завтра сядем, разберём видео и в следующем матче сыграем лучше.

Первая игра чемпионата мира — лучше, чем на Евротуре? Конечно, те первые три матча нам дали немножко втянуться, ребята давно не играли. Сегодня чувствуется, что взаимопонимание было лучше, играть было комфортнее. К большим площадкам мы более-менее привыкли, первые матчи на Евротуре помогли. Взаимодействие в тройке? Неплохо, но есть ещё, что улучшать. Будем разговаривать.

Сергачёва «приложили» в первом периоде? Конечно, никогда не хочется видеть, как кто-то падает и получает травму. Но у нас есть, кому ответить. Миша большой парень, так что я думаю, что он не сильно пострадал. Канадцы проиграли финнам? Видите, какой это турнир. Могут ли они остаться в группе А? Конечно, впереди ещё много игр», — передаёт слова Кучерова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.