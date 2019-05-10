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Ковальчук: Василевский был лучшим, пропущенные голы не стоит принимать всерьёз

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Ковальчук: Василевский был лучшим, пропущенные голы не стоит принимать всерьёз
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Капитан сборной России Илья Ковальчук прокомментировал итоги победного матча ЧМ-2019 со сборной Норвегии (5:2).

«Василевский, наверное, был лучшим игроком у нас. Не стоит всерьёз воспринимать эти голы в концовке, он здорово сыграл. Что необходимо улучшить в следующих матчах? Всё улучшить. Сменки покороче, больше агрессии и активности. Но тренеры нам подскажут, что делать», — сказал Ковальчук в эфире Матч ТВ.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая. В Кошице сыграют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе пройдут матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

Действующим чемпионом мира является команда Швеции. В финальном матче прошлого мирового первенства подопечные Рикарда Грёнборга переиграли Швейцарию (3:2).

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