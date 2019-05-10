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Торесен: Россия прибавит газу, когда начнёт играть с топ-командами

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Торесен: Россия прибавит газу, когда начнёт играть с топ-командами
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Нападающий сборной Норвегии Патрик Торесен прокомментировал поражение в матче со сборной России (2:5) на ЧМ-2019.

«Клюшку для сына ещё не взял, сделаю это позже. Кови (Илья Ковальчук играл вместе с Торесеном в СКА. – Прим. «Чемпионата») мне поможет.

Мы хорошо провели первые 10-12 минут, и в конце матча показали характер. Все знали, что игра уже сделана, но всё равно хотели играть до конца. Для нас это хорошо, перенесём это на следующий матч.

Думаю, Россия сегодня играла на 70-80 процентов. Когда они начнут играть с топ-командами, то прибавят газу. Они будут очень сильными. Реально ли остановить их в большинстве? Вы сами видели, они забили три гола. У нас были с этим проблемы», — передаёт слова Торесена корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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