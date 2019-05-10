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И. Воробьёв: давайте не будем возносить команду!

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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И. Воробьёв: давайте не будем возносить команду!
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Главный тренер сборной России Илья Воробьёв подвёл итоги матча группового раунда чемпионата мира с командой Норвегии (5:2).

«Сказали ребятам, что концовка должна быть лучше. Но так получилось, что в первом голе у Орлова сломалась защитная часть конька. Работать в любом случае есть над чем.

Малкин? Давайте не будем возносить! Я имею в виду не Женю, а в принципе команду. Игра прошла нормально, работаем дальше. Мы не делим на звенья, у нас команда. Командный результат.

Игра Гаврикова? Нормально. То, то мы и хотели. Он солидно сыграл, вошёл в игру. Это правильно, чтобы он сразу перешёл на большие площадки, почувствовал атмосферу сборной.

Овечкин? Опять же, вы хотите услышать про каждого игрока. Понравилось движение, самоотдача, как ребята работали.

С Сергачёвым всё в порядке», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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