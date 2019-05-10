Главный тренер сборной России Илья Воробьёв подвёл итоги матча группового раунда чемпионата мира с командой Норвегии (5:2).
«Сказали ребятам, что концовка должна быть лучше. Но так получилось, что в первом голе у Орлова сломалась защитная часть конька. Работать в любом случае есть над чем.
Малкин? Давайте не будем возносить! Я имею в виду не Женю, а в принципе команду. Игра прошла нормально, работаем дальше. Мы не делим на звенья, у нас команда. Командный результат.
Игра Гаврикова? Нормально. То, то мы и хотели. Он солидно сыграл, вошёл в игру. Это правильно, чтобы он сразу перешёл на большие площадки, почувствовал атмосферу сборной.
Овечкин? Опять же, вы хотите услышать про каждого игрока. Понравилось движение, самоотдача, как ребята работали.
С Сергачёвым всё в порядке», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
И. Воробьёв: давайте не будем возносить команду!