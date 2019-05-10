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Гусев: Овечкин не предъявлял претензий, что он не смог поиграть в большинстве

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Гусев: Овечкин не предъявлял претензий, что он не смог поиграть в большинстве
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Нападающий сборной России Никита Гусев поделился эмоциями после победы со счётом 5:2 в матче чемпионата мира — 2019 с командой Норвегии.

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею—2019

«Мы наигрывали наше большинство, тренировались. Работали над большинством на каждой тренировке. Надеюсь, будем продолжать в том же духе. Самочувствие отличное, на третий день после возвращения из Северной Америки уже пришёл в себя. Овечкин не предъявлял претензий, что он не смог поиграть в большинстве. Я быстро выходил и быстро уходил», — передаёт слова Гусева корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Чемпионат мира по хоккею будет проходить в Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая. В Кошице сыграют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе пройдут матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

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