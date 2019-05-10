Кузнецов: турнир стартовал, теперь будем больше думать о хоккее

Нападающий сборной России Евгений Кузнецов прокомментировал победу в стартовом матче ЧМ-2019 над сборной Норвегии (5:2).



«Будем смотреть, разбирать ошибки, чтобы в дальнейшем такого в концовке не случалось. Турнир стартовал, сейчас мы будем больше думать о хоккее. Приезжали за два часа до тренировки, это, наверное, тоже неправильно. Как отрабатывали большинство, что оно так хорошо сыграло? Ну, наверное, как-то отрабатывали. На Евротуре не очень получалось, но сегодня смогли реализовать», — сказал Кузнецов в эфире Матч ТВ.

Чемпионат мира по хоккею будет проходить в Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая. В Кошице сыграют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе пройдут матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).