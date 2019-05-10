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Кузнецов: турнир стартовал, теперь будем больше думать о хоккее

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Кузнецов: турнир стартовал, теперь будем больше думать о хоккее
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Нападающий сборной России Евгений Кузнецов прокомментировал победу в стартовом матче ЧМ-2019 над сборной Норвегии (5:2).

«Будем смотреть, разбирать ошибки, чтобы в дальнейшем такого в концовке не случалось. Турнир стартовал, сейчас мы будем больше думать о хоккее. Приезжали за два часа до тренировки, это, наверное, тоже неправильно. Как отрабатывали большинство, что оно так хорошо сыграло? Ну, наверное, как-то отрабатывали. На Евротуре не очень получалось, но сегодня смогли реализовать», — сказал Кузнецов в эфире Матч ТВ.

Чемпионат мира по хоккею будет проходить в Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая. В Кошице сыграют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе пройдут матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

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